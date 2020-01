En el Callao, un restaurante venezolano llamado “Las Chamas” ofrece platos típicos de la variada cocina marina del Perú. Sin embargo, lo que ha llamado la atención son las mujeres que laboran entregando la comida a los clientes.

Como se observa en el volante, los platos que ofrecen son: Chicharrón de pescado, ceviche de filete, arroz con mariscos y sudado de pescado. En las siguientes fotos se puede visualizar a las mujeres del restaurante y la forma de vestir que tendrían en dicho lugar.

Si usted está en Perú, no deje de probar este excelente restaurante Venezolano donde se vende el mejor ceviche pic.twitter.com/svikHofyu2 — Nellie Belén Izarza (@myteks) January 20, 2020

Sin embargo, los comentarios no se han hecho de esperar. “Eso es un burdel disfrazado, el ceviche es un plato peruano, no venezolano”, comenta un internauta. “Que promueve, el restaurante o la prostitución, estas no tienen pinta de venezolanas”, replica otro usuario.

Con información de Exitosanoticia

EB