 Date un gusto: Pavo al horno en jugo de naranja

⁣Una pechuga de pavo luce y sabe muy bien y si viene armonizada con los aromas cítricos de la naranja mucho mejor, la receta de hoy es justo pavo al horno en jugo de naranja, una preparación práctica y perfecta para toda la familia. Puedes acompañar esta deliciosa preparación de unas papas horneadas o arroz y una ensalada fresca.⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •1 cdita de clavo de olor molido⠀ •2 dientes de ajo pelados y picados a la mitad⠀ •1 cdita de sal⠀ •1/4 cdita de pimienta negra molida⠀ •2 cdas de aceite de oliva⠀ •300 g de pechuga de pavo en filete⠀ •2 cdas de mantequilla⠀ •2 cdas de licor de naranja (opcional)⠀ •1/4 taza de caldo de verduras⠀ •1 cda de azúcar⠀ •3 zumo de naranja⠀ •1 ajo porro limpio y picado en trozos⠀ •1 cdita de maicena⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1.Precalentamos el horno a 180ºC⠀ 2.Colocamos en un mortero el clavo, los ajos, la sal, la pimienta, el aceite y trituramos hasta obtener una pasta homogénea.⠀ 3.Colocamos los filetes de pavo en una fuente refractaria, los untamos con la mezcla de ajo y llevamos al horno por unos 10 minutos.⠀ 4.Precalentamos una sartén a fuego medio, derretimos la mantequilla y añadimos el licor de naranja, subimos a fuego alto por un minuto. Añadimos el caldo de verduras, el azúcar, el zumo de naranja, el ajoporro y mezclamos bien, al hervir retiramos del fuego.⠀ 5.Sacamos las pechugas del horno, las giramos, bañamos con la mezcla de zumo de naranja y volvemos a hornear durante al menos otros 20 minutos más o hasta que veamos que la carne está lista.⠀ 6.La salsa del pavo, la pasamos a una sartén caliente, añadimos la maicena diluida en un poco de agua y dejamos que espese, mientras removemos, hasta conseguir la textura deseada.⠀ 7.Servimos las pechugas, bañamos con la salsa de naranja y ¡listo!⠀ ⠀ ________________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #receta #yomequedoencasa #yomequedoencasacocinando