 Cupcakes de pollo: El mejor desayuno

View this post on Instagram

Siempre pensamos en los cupcakes como un postre o merienda, pero hoy prepararemos una versión salada que podemos servir en el desayuno y encantar a todos. Ingredientes: • 1/2 pollo desmenuzado • 3 cucharadas de cebollín fresco picado • 1 1/2 tazas de queso cotija rallado grueso • 4 chiles de árbol rebanados • 1/2 taza de harina de trigo • 1/2 cucharadita de polvo para hornear • 1/2 taza de leche • 1/4 de taza de crema • 2 huevos • 1/2 tomate picado en cubos pequeños • 1/2 taza de perejil fresco finamente picado • Aceite vegetal cantidad necesaria Preparación: 1. Precalentamos el horno a 190° C 2. Engrasamos una bandeja para cupcakes con aceite vegetal 3. Colocamos en un bol todos los ingredientes y mezclamos muy bien. Vertimos la mezcla en cada molde, hasta cubrir ¾ partes 4. Horneamos por 30 minutos, o hasta que estén dorados los cupcakes. Para cerciorarte que estén cocidos, introducimos un palito de madera, si éste sale limpio, ya están cocidos 5. Sacamos del horno, esperamos que enfríen. ¡Servimos y listo! #todounchef #facil #rapido #sabroso #cocinavenezolana #cocina #cocinafacil