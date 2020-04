 Crema de auyama, saludable, práctica y para repetir

View this post on Instagram

⁣Ya de solo ver la foto de este post, se me hizo agua la boca, que rico comerse una cremita de auyama, reconfortante, por demás de práctica y sabrosa. La puedes preparar no sólo como acompañante en el almuerzo sino además es perfecta para la cena.⠀ ⠀ Puedes ajustar el sabor y la consistencia de la crema de auyama a tu gusto añadiendo más leche, sal, o incluso caldo de verduras, etc. También si te gusta puedes añadir las nueces en la licuadora (alrededor de ½ taza) además de ponerlas en la parte superior.⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ •2 cdas de aceite de oliva.⠀ •1 auyama mediana cortada en cubos.⠀ •1 cebolla doble cincelada.⠀ •2 dientes de ajo triturados.⠀ •1 cdita de sal.⠀ •1 taza de leche caliente.⠀ •1/4 de cdita de pimienta cayena.⠀ •50 g de nueces tostadas.⠀ •1/2 taza de crema de leche.⠀ •40 g de queso mozzarella.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Precalentamos una sartén grande a fuego medio-alto. Vertemos el aceite.⠀ 2. Agregamos la auyama, la cebolla, el ajo y la sal. Bajamos el fuego y dejamos cocinar hasta que calabaza este bien cocida y dorada.⠀ 3. Licuamos la preparación y añadimos la leche y la pimienta. Licuamos hasta que la mezcla tome una textura suave. Rectificamos la sal.⠀ 4. Cubrimos cada porción con nueces tostadas y el queso. ¡Servimos y listo!⠀ ⠀ ________________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #receta #yomequedoencasa #yomequedoencasacocinando