 Crema con queso, rica e ideal para sobrellevar el frío navideño

View this post on Instagram

⁣¿A quién le provoca una sopa para hoy? A nuestra comida típica de la temporada le podemos incorporar algo diferente, que sea fácil de elaborar y que aporte ese calorsito para sobrellevar el frío navideño, por eso compartimos contigo esta crema con queso, es muy rica y verás que es súper sencilla de elaborar. ⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •2 cdas de mantequilla.⠀ •1 1/2 cdas de harina.⠀ •1/2 cebolla cortada finamente.⠀ •3/4 taza de consomé de pollo.⠀ •1/2 taza de leche evaporada.⠀ •1/2 taza de queso amarillo rallado.⠀ •1/2 cdita de sal.⠀ •1/8 cdita de pimienta.⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1. Precalentamos una olla a fuego medio, agregamos la mantequilla y sofreímos la cebolla hasta cristalizar, luego añadimos la harina y mezclamos hasta homogenizar. Integramos el consomé y la leche evaporada, salpimentamos. Removemos constantemente y dejamos espesar.⠀ 2. Añadimos el queso y dejamos que se funda. ¡Servimos y listo!⠀ ⠀ ⠀ ______________________⠀ #Rico #Facil #Rapido #receta #recetafacil #comidarica #foodie #food #cocina #cocinar⠀ ⠀ ⠀