 Consiente a los más pequeños con esta rica receta de albóndigas

⁣Para nosotros los padres cocinarles a nuestros hijos es todo un reto, por eso debemos ser muy creativos para poder incluir todas las vitaminas y minerales que aportan los vegetales, una de las preparaciones que es muy versátil y nos permite incluirlos son las albóndigas, así que esta receta es ideal para los más pequeños de la casa, además que lo podemos incluir en el armado de las bolitas.⠀ ⠀ Ingredientes⠀ ⠀ Para las albóndigas:⠀ •1 huevo.⠀ •2 dientes de ajo triturado.⠀ •50 g de cebolla troceada.⠀ •1 rama de perejil troceada.⠀ •500 g de carne molida mixta (ternera-cerdo).⠀ •2 cditas de sal.⠀ •1/2 cdita de pimienta.⠀ •1 taza de pan en migas, finamente troceado o rallado.⠀ •100 g de queso en cubos, de tu preferencia.⠀ ⠀ Para la salsa de pisto:⠀ •100 g de pimiento rojo troceado.⠀ •1 calabacín pequeño troceado.⠀ •2 zanahorias troceadas.⠀ •1/2 cebolla troceada.⠀ •1 diente de ajo triturado.⠀ •50 ml de aceite de oliva.⠀ •200 g de tomate triturado.⠀ •200 g de tomate frito.⠀ •4 cdas de agua.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ Para las albóndigas⠀ 1.Licuamos el huevo, la cebolla, el ajo y el perejil, hasta que todo esté bien integrado.⠀ 2.Colocamos la carne en un bol y vertemos la mezcla y el pan. Salpimentamos⠀ 3.Formamos pequeñas bolas de carne rellenamos con el queso y las colocamos en un recipiente. Pincelamos con un poquito de aceite de oliva. Reservamos.⠀ ⠀ Para la salsa de pisto⠀ 1.Licuamos a velocidad alta todas las verduras (menos el tomate triturado y el tomate frito). Agregamos el aceite poco a poco y seguimos mezclando.⠀ 2.Añadimos el tomate triturado, el tomate frito y las cucharadas de agua, seguimos licuando.⠀ 3.Calentamos una sartén a fuego medio con una cucharada de aceite y cocinamos las bolas de carne brevemente.⠀ 4.Integramos la salta pisto al sartén tapamos, bajamos la temperatura a medio bajo. Dejamos cocinar juntas por unos 15 minutos para concentrar los sabores. ¡Servimos y listo!