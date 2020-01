 Conoce los modales en la mesa más curiosos del mundo

En el Occidente compartimos diversas costumbres como llevar una botella de vino, unos bombones, unas flores o unas velas aromáticas al anfitrión. Se trata de regalos que siempre son bienvenidos y que son parte de nuestra de buena educación.

Otros gestos que tenemos en común son no apoyar los codos en la mesa, no cortar el pan con un cuchillo, no agarrar los vasos con las dos manos, entre otros.

Sin embargo, existen otros modales curiosos en otras culturas que vale la pena conocer:

1. En las culturas esquimales, como colofón de una comida, las flatulencias son bienvenidas dando a entender que el ágape fue satisfactorio.

2. En China, hay que dejar un último bocado en el plato como señal de que se ha comido mucho y muy bien. Esta premisa no vale en el arroz: en este caso, se puede comer hasta el último grano. Otro dato curioso es que no está mal visto eructar (es señal de que la comida ha sido satisfactoria), ni dejar la mesa desordenada y salpicada de sobras.

3. En Japón, los fideos se sorben y la sopa se bebe directamente del bol. ¡Una velada ruidosa!

4. En Tanzania se considera de muy mala educación llegar a la hora en punto: lo aconsejable es retrasarse 15-30 minutos para que los anfitriones valoren sus buenos modales.

5. En Etiopía se come únicamente con la mano derecha (es habitual en países árabes ya que se considera que la izquierda solo se usa para los hábitos higiénicos) y se comparte un único plato para todos los comensales.

