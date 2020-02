 ¡Con sabor irresistible! Prepara esta sopa de cebolla como Todounchef

View this post on Instagram

⁣Hay preparaciones que nos conectan y nos hacen viajar en el tiempo, y ésta es una de ellas. Las sopas en la mayoría de los casos son platos que nos recuerdan a nuestras abuelas o esa comida de nuestras madres hechas para consentir y con todo el amor. Hoy con esta sopa de cebolla, cargada de sabor y de nutrientes tienes la oportunidad de repartir amor hasta más no poder bocado tras bocado. ⠀ ⠀ Como nota importante, el ingrediente principal, la cebolla, ayuda a combatir afecciones respiratorias así que la puedes incluir en el menú cuando ataque la gripe en casa.⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •4 cdas de mantequilla.⠀ •4 cebollas picadas en rodajas finas.⠀ •1 taza vino blanco seco.⠀ •4 tazas de fondo oscuro de carne (Caldo de res).⠀ •1 cdita de sal.⠀ •1/8 cdita de pimienta.⠀ •4 rebanadas de pan francés.⠀ •4 rebanadas de queso gruyere.⠀ ⠀ Instrucciones: ⠀ ⠀ 1.Precalentamos el horno a 200 C°⠀ 2.Precalentamos una olla a fuego medio. Derretimos la mantequilla y sofreímos la cebolla hasta dorarla.⠀ 3.Agregamos el vino para desglasar y dejamos evaporar la mitad. Añadimos el fondo oscuro de carne, salpimentamos y lo llevamos a hervor. Bajamos a fuego medio y dejamos cocinar por 15 minutos.⠀ 4.Servimos la sopa, la cubrimos con las rebanadas de pan y el queso. Llevamos al horno hasta dorar el queso. Retiramos, ¡Servimos y listo!