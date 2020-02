 Combinación perfecta para sorprender los días de Carnavales

View this post on Instagram

⁣Hay preparaciones que son como para "chuparse los dedos" de lo deliciosas que sonde esas que te invitan a probas más y más, ésta no es la excepción, porque la combinación de mango, especies y pollo es una locura de lo buena que es. ⠀ ⠀ ¿Has probado un chutney de mago?Si tu respuesta fue afirmativa, ahora imagínalo con un pollito, uffff que delicia, mejor le dejamos la receta porque ya nos provoco.⠀ ⠀Pollo con Chutney de mango⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •2 mangos verdes cortados en cubos pequeños.⠀ •1 cebolla doble cincelada.⠀ •1 pimiento picado en cubos pequeños.⠀ •1/2 taza de vinagre de vino blanco.⠀ •1/2 taza de agua.⠀ •1 taza de azúcar morena.⠀ •1 rama de canela.⠀ •1 pedacito de jengibre del tamaño de una nuez.⠀ •1/4 cdita de nuez moscada rallada.⠀ •1/4 cdita de pimienta de cayena en polvo.⠀ •1/2 cdita de sal.⠀ •4 pechugas de pollo a la plancha.⠀ ⠀ Instrucciones:⠀ ⠀ 1. Colocamos en una olla todos los ingredientes.⠀ 2.Cocinamos durante treinta minutos hasta que tome una consistencia similar a la de las mermeladas. Al estar lista retiramos del fuego.⠀ 3.Servimos en el plato una cucharada del chutney y encima la pechuga de pollo, ¡Servimos y listo!⠀ ⠀ _________________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #especies