 Chef español transforma restaurantes en cocinas comunitarias por coronavirus

El chef español José Andrés cerró a partir de este lunes sus restaurantes en el área de Washington DC y anunció que transformará algunos de ellos en "cocinas comunitarias" para afrontar la crisis por el avance del coronavirus en Estados Unidos.

"Todos mis restaurantes en el área de DC estarán cerrados hasta nuevo aviso. Aquí en el Think Food Group, la seguridad de los empleados y los clientes es la principal prioridad. Algunos restaurantes se transformarán en cocinas comunitarias para ofrecer almuerzos para llevar a aquellos que necesitan una comida", dijo José Andrés en un mensaje en su cuenta de Twitter.

#CoronavirusUSA Supermarkets should open early mornings for 2 hours for elderly above 60, to protect them from contact with younger people. Also volunteer system for shopping and delivery should be implemented.....

— José Andrés (@chefjoseandres) March 16, 2020