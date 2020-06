 Cebolla caramelizada, la receta fácil de Todounchef que no puede faltar

View this post on Instagram

Aqui les dejo la receta de como preparar las cebollas caramelizadas de ayer. Sin duda el acompañante perfecto para hamburguesas, panes o carnes 1. En una sartén agregamos 1/2 cda de aceite y 2 cebollas cortadas en cinceladas y dejamos cristalizar. 2. Añadimos 4 cdas de azúcar morena y dejamos cocinar hasta que caramelicen. Servimos y listo. Si quieres darle un toque diferente puedes agregar una cucharadita de salsa inglesa y 2 cdas de azúcar moreno y 2 de mermelada de aji picante #TodoUnChef #chef #Instacool #recetas #recipe #gastronomia #cheflife #ñamñam #yummy #instachef #Comida #rico #delicious #tasty #sabroso #Venezuela #colombia Síguenos en Twitter https://twitter.com/Todounchef Foto: Todounchef