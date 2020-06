 Camarones en salsa de mago ¡Exquisita receta para el día del padre!

View this post on Instagram

⁣¿Quién por aquí es fan de los camarones? Ufffff, a nosotros nos encantan, su sabor es increíble además que son adictivos, imposible parar de comerlos y si combinamos su sabor con el del mango, wow una locura. La preparación de hoy es camarones en salsa de mago, una opción fresca para servir en una reunión familiar o con los amigos.⠀ ⠀ Ingredientes ⠀ ⠀ •2 cdas de aceite.⠀ •1 cebolla cortada en plumitas.⠀ •2 cditas de sal.⠀ •1/2 cdita de pimienta.⠀ •1/2 taza de caldo de pescado.⠀ •1 hoja de laurel.⠀ •1/2 cdita de pimentón en polvo.⠀ •100 g chutney de mango.⠀ •2 cdas de zumo de limón.⠀ •4 cdas de vino blanco.⠀ •5 dientes ajo triturados⠀ •500 g de camarones pelados y desvenados.⠀ •2 cdas de mantequilla.⠀ ⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Calentamos una sartén a fuego medio con un poco de aceite. Agregamos las cebollas y cocinamos hasta que cristalicen. Salpimentamos y vertemos el caldo de pescado. Esperamos hasta que esté a punto de ebullición.⠀ 2.Agregamos el laurel, el pimentón y el Chutney. Dejamos al fuego durante unos minutos hasta que reduzca a la mitad.⠀ 3.Incorporamos el zumo de limón, el vino, el ajo. Subimos a temperatura media alta, cuando rompa el hervor agregamos los camarones, cocinamos por 2 minutos o hasta que estén rosados. 4.Retiramos del fuego.⠀ 5.Extraemos la hoja de laurel e incorporamos la mantequilla revolvemos bien. ¡Servimos y listo!