 Berenjenas a la vinagreta ¡Ideal para los días de cuarentena!

Berenjenas a la vinagreta . Hoy probé hacer una receta que me encantó. Les confieso que no soy muy amigo de las berenjenas. Las disfruto en algunas preparaciones italianas y árabes, pero no soy de esos que sale corriendo a comprarlas. Sin embargo, en estos días, es importante aprovechar al máximo los alimentos que podemos tener acceso. Así que a los que no les gusta mucho este vegetal se que cambiarán de opinión y a los que la disfrutan pues se que van a agradecer está versión de Berenjenas a la vinagreta. Ingredientes: 1 berenjena cortada en tiras 1/4 taza de vinagre 1 litro de agua 1 cda de sal Para la vinagreta: 2 cdas de vinagre de tu preferencia 6 cdas de aceite 1 cda de hierbas Italianas (orégano, albahaca, tomillo, mejorana, romero) puedes colocarle solo orégano 1 cdta de sal de ajo Procedimiento: En una olla a fuego alto hervimos las berenjenas en el agua con la 1/4 de taza de vinagre y la sal, hasta que estén blandas. Luego las escurrimos y presionamos ligeramente para que suelte el exceso de agua y las colocamos en un contenedor. En un envase, mezclamos todos los ingredientes de la vinagreta y bañamos nuestras berenjenas cocinadas y revolvemos con una cuchara. Guardamos en un frasco de vidrio, servimos y listo. Consejo especial: Se pueden servir al momento, el día siguiente son muy ricas, a los dos días son divinas y lo mejor, las puedes guardas por mucho tiempo.