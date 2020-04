 Alitas de pollo al estilo de Todounchef ¡Uff muy crocantes!

View this post on Instagram

⁣¿Quién es adicto a las alitas de pollo? Levanten las manos jajaja es inevitable no serlo, es que siempre quedan crocanticas y con un sabor uffff delicioso, nuestra receta de hoy no es la tradicional alitas de pollo a la BBQ, vamos a darle un pequeño cambio con hierbas y un toque de picante créeme que van a quedar mundiales. Puedes acompañarlas con papas al vapor o fritas o unos palitos de zanahoria y celery.⠀ ⠀ Ingredientes:⠀ ⠀ •700 g de alitas de pollo.⠀ •2 cditas de sal.⠀ •2 1/4 cditas de pimiento en polvo.⠀ •1 1/4 cdita de ajo en polvo.⠀ •1 1/2 cdita de cebolla en polvo.⠀ •1 1/2 cdita de tomillo seco.⠀ •1 1/2 cdita de orégano seco.⠀ •3/4 cdita de pimienta negra.⠀ •3/4 cdita de pimienta blanca.⠀ •1 taza de mantequilla sin sal, derretida.⠀ •1/2 cdita de salsa picante.⠀ •1cda de zumo de limón.⠀ ⠀ Instrucciones⠀ ⠀ 1.Mezclamos en un bol las alas de pollo con la sal, el pimiento, el ajo, la cebolla, el orégano, el tomillo, la pimienta negra y la blanca. Tapamos con una envoltura plástica y dejamos reposar por unas 4 horas en la nevera.⠀ 2.Precalentamos la grilla (puede ser en sartén a fuego medio) a temperatura media alta. (30 minutos antes de colocar nuestras alas).⠀ 3.Colocamos en un bol la mantequilla, la salsa picante y el jugo de limón, mezclamos y dividimos en dos porciones.⠀ 4.Grillamos las alas de pollo y cocinamos por ambos lados hasta que estén cocidas⠀ 5.Barnizamos las alas con salsa y dejamos que doren. Retiramos.⠀ 6.Colocamos las alitas en un bol y vertemos la salsa restante y mezclamos. Servimos y ¡listo!⠀ ⠀ ________________________________⠀ #Todounchef #rico #Facil #sabroso #Recetafacil #cocinero #cocinafacil #receta #yomequedoencasa #yomequedoencasacocinando⠀