 Venezuela se queda nuevamente sin combustible

Vehículos movilizados a empujones y cientos de personas en largas filas con sus vehículos son escenas que se han visto en Venezuela durante este año y especialmente en los últimos días, en medio de una crisis de combustibles, un recurso que el país ya no produce pese a su amplia capacidad instalada y su materia prima.

A sus 89 años, Carlos López, que ha pasado más de 48 horas en espera, expresó a la Voz de América su frustración ante la imposibilidad de acceder al líquido.

“ Esto no es normal, no puede ser normal, de ninguna manera, esto está fuera de todo, no debería estar ocurriendo esto en un país petrolero, aquí las cosas no están bien, es el total del asunto”.

De igual forma, Rosa Guerra, a pesar de los reclamos en algunos sitios, considera que actualmente en el país reina una gran apatía en cuanto a exigir lo esencial, al tiempo que cuestiona las prioridades que a su juicio tiene Nicolás Maduro.

“ Si esto era un país petrolero cómo es posible que tengamos que estar en esta situación, y ellos en el gobierno tranquilos, pensando únicamente en elecciones y todos tranquilos, no veo que nadie quiera luchar, todos se quedan tranquilos y no tenemos combustible”.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, anunció este fin de semana un plan especial de contingencia para el suministro de combustible en el país, que asegura será “temporal”. Alvaro Algarra Voz de América, Caracas.

