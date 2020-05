 Venezolanos improvisan maniobras para mover sus autos ante escasez de gasolina

"La escasez de combustible hace que nosotros, los mecánicos, nos pongamos creativos. Este motor está encendido con la bombona de gas para cocinar", explica Luzardo mientras intenta instalar el sistema. Tras varios ensayos, el vehículo está listo para arrancar, pero según su experiencia, solo podrá recorrer unos pocos kilómetros. "Es para ir a la carnicería, para hacer algunas compras. Hasta donde te alcance", aclara.

La paralización de las refinerías, según economistas, ha provocado la escasez del carburante en el país petrolero, lo que ha impulsado a este hombre, y a otros conductores en Venezuela, a buscar una alternativa. “Tú vas a donde están surtiendo combustible y te dicen que es solo para ambulancias, policías guardias nacionales", lamenta.

Luzardo está convencido de que no corre ningún riesgo. “Yo, como mecánico, les puedo dar luces de que todo es seguro. Igual que poner una bombona de gas al lado de una cocina encendida. Mientras no haya escape ni haya chispas, no habrá problema”, afirma desde su taller.

Sin embargo, este tipo de adaptaciones ya provocó el estallido de un auto, en el oriental estado Anzoátegui, dejando herido a su conductor, un hecho que algunos, como Luis López -también mecánico automotriz- toman en cuenta al momento de instalar el cilindro, informó la VOA

" El carro prende a gas, pero tiene que tener su sistema. Es un peligro”, advierte.

Según las agencias de noticias Reuters y Argus Media, cinco buques iraníes con gasolina vienen rumbo a Venezuela, para paliar la crisis actual, algo que no ha sido confirmado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

VOA

YS