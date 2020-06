 Rubio denunció que Maduro compra gasolina a Teherán con oro venezolano

“Irán está robando el oro de Venezuela y evade las sanciones mundiales en el proceso”, dijo a través de su cuenta Twitter.

Rubio informó que Maduro vende oro a Teherán a cambio de efectivo con un gran descuento, al mismo tiempo que se encuentran comprando gasolina con oro a un precio inflado.

Prensa AN explica que el senador estadounidense ha expresado que el “objetivo principal” de Estados Unidos en Venezuela es el retorno de la democracia.

“Siempre hemos estado dispuestos a facilitar una transición pacífica a la democracia y al orden constitucional“, ha sentenciado.

#Iran is stealing #Venezuela’s gold & evading global sanctions in the process.



The #MaduroRegime is so desperate they are selling Tehran gold in exchange for cash at a deep discount & they are buying gasoline with gold at a dramatically inflated price.

— Marco Rubio (@marcorubio) June 29, 2020