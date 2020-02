 Reacciones de Venezuela tras sanciones a Rosneft

Tras varias advertencias, este martes, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a Rosneft Trading SA y a uno de sus directores por su colaboración con el gobierno en disputa de Venezuela. El economista José Toro Hardy explicó así el impacto que tendrá la medida en la estatal Petróleos de Venezuela.

“Lo que ocurre en este momento es que el mayor comprador de crudo venezolano es Rosneft, ¿por qué? Porque como hay sanciones, otras empresas ya no le quieren comprar petróleo a Venezuela para evadir las sanciones. Pero a Rosneft, no le ha importado, ha buscado acercamiento con PDVSA, por cierto, no han invertido, ellos lo que aprovechan es una oportunidad”, explicó a la VOA el también exdirectivo de la petrolera.

En ese sentido, el también economista y parlamentario Ángel Alvarado dijo que Rosneft ha venido negociando el crudo venezolano, en el sudeste asiático, a gran descuento, perjudicando a los venezolanos.

"Sería bueno que PDVSA le diga al pueblo en cuánto está vendiendo el petróleo, porque podríamos estar hablando de un 30 o 40 % menos del precio al cual se vende ese petróleo y un petróleo que está siendo sacado, a veces, sin normas de seguridad mínimas, muy contaminado. Hasta ahora todos los convenios de Venezuela con Rusia, en este caso Rosneft, han sido sumamente negativos para el pueblo venezolano”, explicó.

En contraposición, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió las medidas e indicó a la comunidad internacional y a la oposición del país, que no deberían subestimar al pueblo.

“Quienes crean que van a pedir sanciones e invasiones en contra de nuestro país, y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sigan haciéndolo, van a ir por muy mal camino, pero por muy mal camino”.

El Departamento del Tesoro de EEUU dio 90 días de plazo para que las compañías del mundo suspendan los negocios que están realizando con esta firma rusa, para no ser susceptibles a sanciones por parte de Washington. VOA

YS