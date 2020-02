 Luis Vicente León: 91% de los venezolanos indica que el país está mal

Luis Vicente León dijo que la palabra que describe mejor la situación política de Venezuela sería "incertidumbre". Además aclaró que no sería sobre el deseo de cambio, que sería claro para el 83% de los venezolanos. Sino sobre la posibilidad de convertir esa energía en acción, que hasta ahora no se ha logrado.

En lo que se refiere a la economía venezolana la palabra que la definiría sería "adaptación". De acuerdo al Presidente de Datanalisis el país está en crisis y no cambiará en breve. "La economía ahora es enana y no regresará a lo que fue. Pero la gente (incluyendo los empresarios) que decidió quedarse intenta adaptarse a la nueva realidad y sobrevivir".

Luis Vicente León agregó que la economía no crecerá en 2020 y no lo hizo en 2019. Pero habrían algunos sectores comerciales y de servicios que se han reanimado en medio de la "masificación del uso de divisas".

