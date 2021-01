 León: No se esperan cambios que permitan ser optimistas en Venezuela para el 2021

"La dolarización transaccional es inevitable y eso incluirá operaciones crediticias en moneda extranjera", expresó al hablar sobre créditos y compensación bancaria en dólares para el primer semestre de 2021.

De acuerdo a León, no habría posibilidad de que se ejecutara una dolarización legal de la economía venezolana mientras las autoridades monetarias y el Gobierno estén sancionados. Lo que si estaría ocurriendo es una "dolarización de facto" y más permisividad del Gobierno local para que se opere en moneda extranjera.

El gobierno insiste en mantener como moneda el Bolívar y no dolarizar la economía, porque "no tiene opción", dice León. "Las dolarizaciones formales requieren acuerdos con la Reserva Federal de EEUU y eso es imposible para un gobierno sancionado. Lo máximo que puede hacer el Gobierno es permitir que el mercado opere en divisas y que se adapte todo el sistema ”de facto”".

Para el 2021, según el presidente de Datánalisis, se espera un aumento de la radicalización contra los miembros de la Asamblea Nacional del 2015. Internacionalmente se podría esperar que los países que no reconocían a Nicolás Maduro tampoco lo reconozcan ahora pero los que reconocían a Guaidó se fracturarán frente a la tesis heterodoxa de continuidad indefinida.

¿Qué podría hacer el venezolano para soportar la crisis

"No hay una receta única ni mágica pero hay una recomendación universal. Tus actividades e ingresos deben moverse a moneda extranjera o siempre perderás la carrera contra el empobrecimiento más severo", agregó Luis Vicente León.

Sobre las cuentas en dólares americanos en bancos nacionales expresó que la moneda extranjera que se deposita en la banca local es la que circula en efectivo internamente y no tiene vías expeditas para salir. "Es normal que esté en la banca privada, protegida y bancarizada. Siempre habrá riesgos, pero guardarla bajo el colchón no es una opción".

Sobre la hiperinflación opina que no se rescatarán equilibrios sin confianza. Y no habrá confianza hasta que no se produzcan cambios políticos y económicos de fondo.

Dice León que no habría la posibilidad de que la moneda se estabilice a corto plazo. "La batalla entre inflación y devaluación seguirá siendo un juego del perro mordiéndose la cola".

Nueva cuarentena

"El impacto negativo del COVID y la cuarentena sobre la actividad económica continuará durante por lo menos un semestre más. No hay forma de evitarlo", agregó León. EA

Se divide el país. En moneda extranjera se hace más libre e independiente. La población que opera en bolívares, en cambio, se hará infinitamente más dependiente de los bonos y transferencias. https://t.co/4PzarBizol — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) January 4, 2021

EA