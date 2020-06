 Junta Ad Hoc del BCV autorizó el préstamo para el Fondo de Liberación

“Tras cumplir los requerimientos legales y el visto bueno de la Comisión de Finanzas de AN, la Procuraduría, Contraloría y magistrados del TSJ en el exilio, la junta Ad-Hoc del BCV autorizó el préstamo necesario para dar arranque al Fondo de Liberación aprobado por la AN a inicios de año”, expresó Marquina a través de su cuenta oficial en Twitter.

En este sentido, el parlamentario por el estado Lara subrayó que el dinero en cuestión estará resguardado del régimen de Nicolás Maduro y será distribuido entre varios programas que brindan apoyo a los venezolanos.

