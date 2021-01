 Guerra: En Venezuela NO hay bloqueo, hay sanciones que es muy diferente

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, José Guerra, explicó por qué no habría bloque en Venezuela: "Vamos a clarificar los términos. En Venezuela NO hay bloqueo económico ni financiero. Hay sanciones que es muy diferente. Si hubiese bloqueo los bodegones no estuviesen llenos de productos importados, principalmente de EEUU, a los cuales el 80% de los venezolanos no puede acceder".

Vamos a clarificar los términos. En Venezuela NO hay bloqueo económico ni financiero. Hay sanciones que es muy diferente. Si hubiese bloqueo los bodegones no estuviesen llenos de productos importados, principalmente de EEUU, a los cuales el 80% de los venezolanos no puede acceder — Jose Guerra (@JoseAGuerra) January 2, 2021

Aumento de salario en Cuba

El Diputado Guerra opinó sobre el aumento de salario mínimo en Cuba equivalente a 87 dólares mensuales. "Si no hay mercado negro del dólares ello efectivamente serán $87 al mes. Si hay mercado negro, el salario será más bajo. El tema de es el poder de compra de ese salario porque los precios comenzaron a subir".

De acuerdo a Guerra, luego de ajustes de precio y a las tarifas públicas, la inflación que estaba reprimida se ha desatado. "La dictadura cubana tardó 60 años para entender en medio de una crisis, que debe adoptar mecanismo de mercado. Qué es lo que funciona", agregó en Twitter.

Finalizó comentando que 87 dólares de salario mínimo sería muy poco comparado con el salario mínimo de $400 de Ecuador, 528 de Panamá o $438 de Chile. "¿Podrá pagar Cuba efectivamente el equivalente a $87 mensuales? No lo se. Lo que si se es que la inflación ya se está llevando parte de esos $87".

De cualquier modo $87 de salario mínimo es muy poco comparado con el salario mínimo de $400 de Ecuador, 528 de Panamá o $438 de Chile. Podrá pagar Cuba efectivamente el equivalente a $87 mensuales? No lo se. Lo que si se es que la inflación ya se está llevando parte de esos $87 — Jose Guerra (@JoseAGuerra) January 2, 2021

EA