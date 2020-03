 Elías Matta: Régimen destruye la industria petrolera y después quiere pedir prestado

"En Venezuela, la declinación de los niveles de producción de crudo de 3.3MMBD en 1998 a 760 MBD en febrero de 2020 según cifras de la OPEP, más el reciente colapso de los precios del crudo afectarán aún más la caótica industria de los hidrocarburos, cuya cesta actualmente ronda los 24,5 dólares por barril", aseguró el parlamentario.

Expresó que, "esta situación proyecta a agudizarse ante la imposibilidad de ubicar el crudo venezolano en el mercado internacional y de no poder competir con los precios a descuento ofertados por otros países productores”.

Asimismo, Matta comentó que el panorama se traducirá en la reducción o carencia de ingresos petroleros para la nación, los cuales serían superados por los ingresos con concepto de remesas enviadas por venezolanos desde el exterior a sus familiares dentro del país.

El presidente de la Comisión de Energía e Hidrocarburos indicó que el aparato productivo del país se encuentra completamente desmantelado, casi inoperativo y sin ahorros financieros de ningún tipo, producto de que todos los ingresos generados por la exportación del crudo y las bonanzas petroleras que fueron gastados, despilfarrados y terminaron en barriles de corrupción. "Estamos hablando de un total de US$ 630.000MM / US$ 290.968MM entre los años 2004-2008 y US$ 339.034MM entre los años 2011-2014", puntualizó.

Asimismo, manifestó que es notoria la producción perdida que tendrá lugar en todos los yacimientos de crudo en Venezuela, "lo cual se traduce, entre otros aspectos, en la falla de la cadena de suministro de gasolina y productos derivados del petróleo para la población y para mantener activa la moribunda economía que cada vez se ve más afectada por la ineficiencia del régimen en los últimos 20 años", dijo.

Manifestó que estamos viviendo una tormenta perfecta que va a afectar dramáticamente la economía venezolana, caída de la producción petrolera descomunal, baja de precios dramática y caminos una recesión mundial producto del coronavirus.

"Se estima que los efectos del COVID-19 en el tiempo, sumado a la crítica situación antes mencionada del petróleo ponen a Venezuela en un estado de indefensión y vulnerabilidad ante la carencia de planes de contingencia y acción que ayuden a sobrellevar la crisis", enfatizó

Finalmemte, aseveró que este escenario no puede ser superado bajo la gestión del actual régimen de Nicolás Maduro, "lo cual se traduce en un momento histórico que requiere de la toma responsable de medidas inmediatas que no solo se traduzcan en acciones efectivas para reactivar el sector de los hidrocarburos en Venezuela, sino también para recuperar la credibilidad y la confianza en la principal área productiva del país ya que no se mantuvieron ni respetaron los fondos macroeconómicos creados para atender situaciones como las que actualmente estamos viviendo". NP/UNT

