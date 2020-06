 El rival del Cybertruck de Tesla conquista Nasdaq en su debut en bolsa

Igual que Tesla llamada en homenaje al famoso inventor serbioestadounidense, Nikola debutó en el mercado de valores el 4 de junio tras fusionarse con VectoIQ Acquisition Corp., empresa de adquisiciones gestionada por el exvicepresidente de General Motors, Stephen Girsky.

Aunque la compañía estadounidense fundada en 2015 no compite con Tesla en la fabricación de coches de pasajeros, priorizando el desarrollo de camiones y camionetas eléctricas, su nueva camioneta Badger podría hacerse rival del Cybertruck de Tesla, al contar con una autonomía 100 millas (160 km) mayor que el Cybertruck.

Los valores de Nikola subieron un 104 % el lunes luego que el fundador y presidente ejecutivo Trevor Milton tuiteó que Nikola abrirá el 29 de junio la opción para reservar el Badger. El precio minorista oscilará entre 60.000 y 90.000 dólares en función del equipamiento.

A medida que los inversores, corredores y aficionados se lanzaron a acaparar los valores de la compañía, su capitalización excedió el lunes las de dos del trío de Detroit, Ford y Fiat Chrysler Automobiles.

El concepto de la camioneta eléctrica Badger, tan veloz como un superdeportivo, de gran autonomía y aspecto futurista y atractivo, fue presentado en febrero pasado.

We open up reservations for the most bad ass zero emission truck on June 29th. See the @nikolamotor Badger in person at #nikolaworld2020 this year. You'll get to see a real operating truck, not a fake show truck. Expect stamped metal panels, functioning interior w/ hvac, 4x4, etc pic.twitter.com/SkY9zV0bbs

— Trevor Milton (@nikolatrevor) June 8, 2020