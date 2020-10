 Desmantelamiento de CVG Alcasa deja sin futuro a miles de trabajadores venezolanos

Explicó que la empresa está siendo cerrada y desmantelada, afectando el futuro de más de 600 trabajadores activos y jubilados y sus familiares.

"Sus celdas, es decir, los recipientes donde se fabrica el aluminio primario, están siendo desarmadas y las partes de aluminio las están fundiendo para venderlas, se robaron todo. Es posible que los planes a futuro sea convertirla en una transformadora, ya que cuenta con hornos de fundición, laminadores y una extrusora para fabricar perfiles, siempre y cuando cuente con un suministro seguro de aluminio primario que pudiera producir la empresa Venalum", señaló.

El dirigente regional de la tolda azul, destacó que de acuerdo a las información que manejan, la reductora estatal Venalum está prácticamente abandonada, "lo que sería un gran problema a la hora de producir el material necesario para Alcasa".

Por otra parte, refirió que el suministro de energía eléctrica también es un problema para la producción de aluminio primario, debido a que está no será posible mientras el Sistema Eléctrico Nacional no sea reconstruido. "Venalum no podrá poner a funcionar sus celdas sino cuenta con el suministro de energía eléctrica suficiente, todos sabemos el estado crítico en que se encuentra Corpoelec", continuó.

En tal sentido, Castro consideró que el futuro de los trabajadores de Alcasa en general del sector aluminio es incierto. "Sospechamos que en el marco de la ley antibloqueo el gobierno pudiera entregar estas empresas como parte de pago a los países acreedores, lo cual condenaría a estos miles de trabajadores a la pérdida de sus empleos tal y como ha ocurrido en la empresa maderas del Orinoco", enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado al liderazgo nacional y de los trabajadores del sector para que enfoquen mucho más la atención en este grave problema, que amenaza el futuro de miles de trabajadores de la industria nacional del aluminio. NP

YS