 Dcoop vende un 7 % menos en 2020 y busca compras en el aceite envasado

Así lo asegura en una entrevista con Efe el presidente de esta cooperativa española -con actividad también en la aceituna, el vino, la ganadería y los frutos secos-, Antonio Luque, quien calcula que el volumen de ingresos estará entre los 925 y los 940 millones de euros este ejercicio frente a los 1.009 millones de 2019.

"Los beneficios serán muy bajitos, en el entorno del millón de euros, pero no vamos a tener pérdidas", garantiza Luque, quien incide en que el año ha estado marcado por los bajos precios recibidos por los olivareros durante la mayor parte del mismo, aunque en los últimos meses tienden al alza.

Concretamente, los precios han pasado de oscilar entre 1,7 y 2,15 euros el litro (dependiendo de las categorías) a moverse hoy entre 1,8 y 2,5.

"A nosotros lo que nos preocupa es que el precio sea el adecuado para ser viables, pero también que no sea demasiado alto para que los consumidores no dejen de comprar aceite de oliva. No nos interesa a menos de dos euros el litro ni a más de cuatro", precisa.

La producción de Dcoop en la última campaña (acabada en octubre) rondó las 160.000 toneladas de aceite y de cara a la próxima (que ya ha comenzado) espera aumentar a unas 200.000 toneladas, aun así "muy por debajo" de las cantidades obtenidas en ejercicios anteriores.

Luque subraya que las exportaciones en 2020 fueron "muy bien" por este incremento generalizado del consumo en el mundo -con más ventas en supermercado y menos en hostelería-: mientras que en España la subida se sitúa cerca del 5 %, en Estados Unidos crece por encima del 15 %.

La evolución de las exportaciones fue positiva pese al arancel impuesto por EE.UU. al aceite de oliva envasado de origen español -de un 25 % adicional-; para sortearlo, Dcoop se valió de su acuerdo con la firma norteamericana Pompeian que le permitió mandarlo a granel, y también envió aceite de origen portugués embotellado en España.

De hecho, el sector ha vivido con polémica el fuerte aumento de las importaciones registrado este año, ya que las aceiteras nacionales han comprado producto de terceros países para envasarlo en España con sus marcas y mandarlo a EE.UU. sin arancel.

"Entre Mercaóleo (España) y Pompeian (EE.UU.) queremos estar en unos 140.000 toneladas de aceite envasado y buscamos una fórmula para llegar a las 170.000 o 180.000. Si para conseguirlo necesitamos comprar aceite de fuera, lo haremos. Por eso es más factible que nos planteemos alguna operación corporativa dirigida a complementar nuestra actividad industrial de envasado y abrir nuevos mercados que en agrupar más cooperativas", razona.EFE

IR