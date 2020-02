 Compra una moneda del año 1776 ¡Y resulta que vale 100.000 dólares!

Un ciudadano francés, que mantiene su anonimato, escogió un dólar continental acuñado en 1776 —en plena guerra de independencia de Estados Unidos— de una caja de monedas a la venta en una calle de París en junio de 2018.

Tras pagar los 50 céntimos de euro pedidos por el vendedor, el hombre luego comprobó la moneda en la Red para entender el valor de lo que tenía. Sospechando que había encontrado un tesoro se dirigió a la oficina parisina de PCGS (servicio estadounidense de evaluación de monedas) que la valorizó en 97.500 dólares, según la web de esa entidad.

Hecha de peltre, la moneda es objeto de discusiones entre historiadores. Muchos expertos aseguran que fue acuñada para circular al lado de los billetes autorizados por el Congreso, mientras que recientemente se sugirió que se trata de medallas satíricas producidas en Inglaterra para burlarse del decrecido valor de la moneda norteamericana. En cualquier caso, debido a su escasez, la moneda posee un alto valor tanto entre coleccionistas como historiadores. Reseña la web RT

El anverso tiene tres anillos: el central con el reloj de sol, rayos solares y la inscripción 'Mind Your Business' ('Ocúpense de sus asuntos'); el próximo con la palabra en latín 'Fugio' ('Huyo') y el sol; y el último con el texto 'Continental Currency' ('Moneda continental').

El reverso representa una cadena de 13 anillos con los nombres de las colonias que declararon la independencia y dos anillos con las frases 'We Are One' ('Somos uno') y 'American Congress' ('Congreso Americano').

