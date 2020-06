 Cavececo registró visitas del 40% en centros comerciales entre lunes y martes

Claudia Itiagro, directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), durante una entrevista con el canal Vivo Play aseguró que entre el lunes y martes un promedio entre el 40% y 50% de visitantes. “Eso quiere decir que la gente estaba esperando que abrieramos y la gente estaba pendiente, lamentablemente no tenemos todos los centros comerciales abiertos, ni todas todos los comercios dentro de los centros comerciales abiertos”.

La representante de la Cavececo aseguró que entre el porcentaje de centros comerciales que no han abierto están un grupo que se ubica en el municipio Maracaibo en el estado Zulia, que no tiene la autorización por el brote de coronavirus en la entidad.

Claudia Itriago aseguró que en Latinoamérica, Venezuela fue la primera en establecer la medida de cierre de sus centros comerciales. “Teníamos cerrados desde marzo, no es que estamos completamente abiertos. En Maracaibo tenemos 9 afiliados que no han podido abrir y el resto de centros comerciales que no han abierto es porque no han implementado las medidas de bioseguridad y hasta que no las implementen ellos prefieren no abrir”.

“Hay comercios que han entrado en unas rebajas, hay otros que tenían mercancía de primavera y ya está por llegarles la de verano por lo que entran en ofertas”, dijo Itriago representante de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales que agrupa a 133 establecimientos de ese tipo en todo el país.

El Impulso

OD