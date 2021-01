 Bitcoin pasa la barrera de los 30.000 dólares

La moneda virtual ganó casi un 6% este sábado para llegar a casi 31.000 dólares, antes de retroceder a alrededor de 30.800 dólares.

Las últimas ganancias representan un aumento asombroso para el controvertido activo digital en 2020, que se recuperó bruscamente después de una grave caída en marzo, y que lo vio perder un 25% en medio de la pandemia de coronavirus.

Bitcoin is up ~11.6% in the first two days of 2021.

On an annualized basis, that's 243,001,080% pic.twitter.com/uj0vEJo7x6

— Ed van der Walt (@EdVanDerWalt) January 2, 2021