 Von Miller tomó precauciones, pero aun así contrajo coronavirus

Miller declaró a medios de comunicación que había tratado de tomar todas las precauciones durante el último mes, pero aún así contrajo el virus.

"Lo que me mantiene en paz es saber que hice todo lo que se suponía que debía hacer", explicó Miller, quien anunció el jueves que había dado positivo.

"Estuve aquí en casa. He estado aquí en casa durante aproximadamente un mes, y probablemente salí de la casa un total de cuatro veces. Y cuando me fui, no salí del auto", explicó.

Agregó que "no tuve ningún contacto. Sólo estaba viajando con mi hermano para comprar comida. Literalmente lo tomé en serio, no estaba fuera de casa. Me golpeó (el virus) aquí mismo en mi casa".

Tocado con la pandemia

Miller, que tiene asma, dijo que decidió hacerse la prueba después de que comenzó a tener tos hace unos seis días y que su inhalador "no funcionaba como debería".

"Esto (la pandemia) es algo muy, muy serio", subrayó Miller y agregó que "mi trabajo es mantener mi cuerpo en excelente forma, y mi cuerpo está en excelente forma. Si pude contagiarme de esto, cualquiera puede contagiarse".

Miller dijo que tuvo contacto limitado con sus compañeros de equipo en las últimas semanas. Dijo que el pateador de los Broncos, Brandon McManus, quien es su amigo más cercano en el equipo, lo había visitado "hace unos 15 días" y que sólo unas pocas personas habían estado en su casa.

Miller había pasado tiempo entrenando en el área de San Francisco inmediatamente después de la temporada, pero regresó a Colorado poco antes de que la orden de quedarse en casa en el Área de la Bahía entrara en vigor el 16 de marzo.

"Esta es una enfermedad muy, muy grave. Yo tengo todos los recursos aquí para mí, tengo un médico del equipo. Soy afortunado de tener a alguien que pueda ir a comprar alimentos. Tengo suerte de recibir atención".

Pero dijo que hay muchas personas por ahí que no tienen las mismas facilidades. Esta es una enfermedad muy, muy grave, y siento que todos deberían tomarla en serio".

Miller en la NFL

Miller se convirtió en el segundo jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que dio a conocer públicamente que había dado positivo al coronavirus.

El primero fue el centro defensivo Brian Allen, de los Rams de Los Angeles fue el primer jugador de la NFL, que lo divulgó, el miércoles, durante una entrevista con la cadena de televisión Fox Sports.

Ambos jugadores dijeron que su decisión de darlo a conocer era para crear conciencia entre toda la comunidad y los aficionados que se cuiden al máximo y cumplan con las directrices establecidas por las autoridades locales, estatales, federales y de salud en la lucha contra el coronavirus. EFE

