 Un emocionado Keylor Navas inaugura su fundación infantil en Costa Rica

Navas presentó la Fundación en una conferencia de prensa en San José en la que estuvo acompañado de su esposa, Andrea Salas, y de la otra fundadora de la entidad, Mónica Espinoza.

El exportero del Real Madrid explicó entre lágrimas que el objetivo es ayudar a niños en riesgo social en Costa Rica, que desarrollen habilidades para su futuro y que logren cumplir sus sueños, y así retribuir la ayuda que él recibió durante su infancia.

"Me acuerdo cuando era niño y mucha gente me ayudó. Esa es la idea de esta Fundación, ayudar a mucha gente. Me siento privilegiado porque sé que Dios le tocó el corazón a muchas personas en aquel momento en que necesité ayuda y lo mínimo que podemos hacer nosotros es enfocarnos en los que van a ser el futuro de nuestro país y el mundo", declaró Navas.

El guardameta dijo que espera ver en un futuro cercano a "a muchos niños que pasaron por la Fundación cumpliendo sus sueños, disfrutando y viendo la gloria de Dios en sus vidas".

"Con Dios todo se puede , Dios puso ángeles en mi vida y todos podemos ser un ángel para alguien más. Esto no lo hacemos por nosotros o para que la gente vea que ayudamos. Estar aquí hoy es dar la cara por los niños que lo necesitan, por la gente que ahorita que viene navidad no tiene ni qué comer", expresó Navas con la voz entrecortada.

La Fundación opera desde el 2017 con un centro de asistencia para niños en Guinea, y además en Valencia, España, se construye una edificación similar para apoyar a jóvenes inmigrantes.

"En julio de 2017 estábamos orando con Keylor y Andrea y el señor puso en nuestros corazones abrir una fundación", relató Mónica Espinoza al recordar la forma en cómo se comenzó a gestar la idea.

Espinoza comentó que para el 2020 el objetivo es que Tiempos de Esperanza comience a dar forma en Costa Rica a un centro en el que los niños puedan desarrollar habilidades artísticas, deportivas y tecnológicas.

Este diciembre la Fundación donó 25.000 dólares a la Teletón, un evento benéfico en favor del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, y este lunes oficializó una donación a ese centro médico de 5 dispositivos para suministrar insulina para pacientes que padecen diabetes.

Keylor Navas hizo un llamado a la ciudadanía y empresas privadas costarricenses para que colaboren en lo que les sea posible para que la Fundación tenga éxito.

EFE / MV