 Simona Halep anuncia que tiene coronavirus

"Hola a todos, quería informarles que he dado positivo por la covid-19. Me aíslo en casa y me estoy recuperando bien de los síntomas leves", ha señalado en sus redes sociales.

"Me siento bien... superaremos esto juntos", ha comentado Halep que, al ceder en octavos de final en Roland Garros, había comunicado que ponía fin a su temporada.EFE

