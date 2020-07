 Setién: "Desde el club están contentos con el trabajo que hacemos"

"La constancia que tengo desde el club es que están contentos con el trabajo que hacemos y esto es lo que me he centrado. No vivo al día, trato de ver las cosas con un poco de perspectiva", explicó Setién en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles (22:00 horas) ante el Espanyol en el Camp Nou.

De este modo, el técnico azulgrana reafirma las palabras del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que esta mañana aseguró en sendas entrevistas radiofónicas que Setién seguirá dirigiendo al equipo.

En relación al momento del Barcelona, el cántabro volvió a decir que está contento con el rendimiento de sus jugadores y defendió su trabajo ante el Sevilla (0-0), Celta (2-2) y Atlético de Madrid (2-2), partidos en los que considera que, de haber tenido el mismo acierto de cara a portería que en Villareal, habrían ganado sin problemas.

"Ha habido muchísimas cosas al margen de los goles que estamos haciendo bien y con las que estamos tremendamente satisfechos", afirmó Setién, quien se mostró especialmente crítico con la prensa en su intervención.

El entrenador del Barcelona aseguró que los medios de comunicación solo se centran en "goles, victorias y derrotas" para sacar conclusiones sobre la continuidad de los entrenadores.

"Este es el circo, lo acepto, pero no me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal. Yo tengo mi criterio después de analizar todos los partidos y minutos jugados; partidos en los que hemos hecho las cosas muy bien hemos tenido muchos", sentenció.

Setién también aprovechó la ocasión para evaluar el uso del VAR, un elemento que, pese a considerar que no se está utilizando de forma "unificada", no culpa de los malos resultados del equipo o de las victorias del Real Madrid.

El técnico culé catalogó al VAR de "herramienta extraordinaria" que no se está utilizando "de la mejor manera". "Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro perjudicado", dijo.

A pesar de los cuatro puntos de distancia que separan al Barça del Real Madrid a falta de cuatro jornadas, Setién se mostró confiado de cara a la recta final de La Liga, competición que cree poder ganar.

"Las matemáticas lo demuestran, hay que guardar la esperanza hasta el último día, sin pensar lo que hace el rival, sino en nosotros para ganar todos los partidos", comentó.

Preguntas

A preguntas de los periodistas, el entrenador valoró de forma muy positiva el trabajo de Antoine Griezmann ante el Villareal, aunque reconoció que prefiere ver las cosas en perspectiva en vez de guiarse por las sensaciones de un solo partido.

Sobre Arthur Melo, cuyo fichaje por el Juventus se hizo oficial la semana pasada, Setién reconoció que la situación actual "no es la misma que la de antes" de conocerse su marcha.

"Él sigue entrenando y trata de hacerlo lo mejor posible, luego están las decisiones que yo tenga que tomar para alinearlo o no, pero esto depende de muchas otras cosas", dijo.

En último lugar, el técnico azulgrana habló sobre el partido con el Espanyol de mañana, un compromiso que ve difícil, ya que entiende que los derbis son partidos "que nada tienen que ver con el momento que atraviese cada equipo".

"No es el Barcelona el que va a mandar al Espanyol a segunda división, esto es una consecuencia de un proceso durante todo el año", concluyó. EFE

EB