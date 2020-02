 Mercedes y el DAS, otro paso adelante y por delante del resto de equipos

Este jueves ni un récord de tiempo del último equipo de la parrilla de F1 en el Circuito de Barcelona-Cataluña en la segunda tanda de ensayos de pretemporada hubiese quitado protagonismo a la marca hegemónica, Mercedes, después de que el equipo campeón del mundo en los últimos seis años presentase en sociedad su último invento, el DAS.

Se trata de un sistema en el que el piloto tira longitudinalmente del volante hacia sí cada vez que toma una recta y lo recoge en las curvas, provocándose una ligera convergencia de las ruedas delanteras, algo que este jueves no se tradujo en unos grandes tiempos, a pesar de las numerosas vueltas que dieron Hamilton, por la mañana; y su compañero finlandés Valtteri Bottas por la tarde.

El director técnico de Mercedes, el inglés James Allison, explicó que sistema cambia la convergencia de los neumáticos delanteros, y que con ello se podría gestionar mejor su temperatura y reducir la resistencia al aire, por lo que mejoraría la aerodinámica.

Cuando habló de la legalidad del intento, Allison fue contundente: "Esto ya está hablado con la FIA y la normativa permite ajustes en los sistemas de dirección". No obstante, donde es mucho más rígida la normativa es en las suspensiones cuando el coche está circulando, ya que aquí es donde el piloto no puede incidir con ningún mecanismo.

"En los próximos días veremos en qué beneficia el DAS y qué nos aporta”, señaló Allison, ante el interés que generó esta nueva disposición en el auto alemán, aunque prefirió no dar más información.

Así, ante la falta de grandes tiempos durante la jornada, la comidilla en el Circuito de Barcelona acabó siendo el DAS y su legalidad, y si esto va a aumentar aún más la ventaja del Mercedes; que si bien en la jornada del miércoles 'barrió' con sus mejores tiempos a sus rivales, este jueves los mejores cronos fueron más discretos.

De esta forma, la jornada concluyó con el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) como el más rápido del día (1:17.091), robándole esta posición al mejor tiempo efectuado en la mañana por el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point), con un crono de 1:17.347, montando un coche propulsado por un motor Mercedes.

El alemán Sebastian Vettel, que ayer fue sustituido por su compañero Charles Leclerc debido a unas décimas de fiebre, pudo subirse esta tarde al Ferrari, con el que dio 73 vueltas, logrando ser el séptimo más rápido del día (1:18.154), algo más veloz que la mejor vuelta del monegasco por la mañana (1:18.335).

En cuando a los Mercedes, la escudería alemana completó 183 vueltas en la jornadas, con dos tantas repartidas entre los dos pilotos, siendo Hamilton el más rápido (1:18.387), mientras que Bottas acabó como último a más de dos segundos respecto al mejor tiempo del día.

Cuando acabó su jornada, Hamilton habló ante los medios y, además del invento del DAS, su presencia dio para abordar el asunto de su renovación con Mercedes, algo que ha tenido en vilo al mundo de la F1 estos últimos meses.

"No he pensado mucho en eso, realmente. Estoy bien en el equipo. No sé cuándo nos sentaremos a hablar. No hay prisa. Ahora nuestros objetivos son los mismos. Seguro de que en breve nos sentaremos", dijo.

"Ahora la prioridad es que empiece bien la temporada. El equipo tiene claro cuáles son los planes", añadió el séxtuple campeón mundial, que pareció tener muy claro que Mercedes será su elegida por "los detalles".

"Mercedes me permitió ser quien quería ser. No me dijo cómo tenía que vestir ni qué tenía que decir. En Mercedes me ayudan a estar más implicado y a ser mejor piloto: más de lo que pensé que podía haber llegado a ser", añadió el inglés, quien añadió que en la negociación de su contrato es él quien llevará las riendas de los encuentros con Toto Wolff, jefe de la escudería.

Estos fueron los mejores tiempos alcanzados este jueves por los trece pilotos que participaron en la segunda sesión de ensayos de la F1, en el Circuito de Barcelona-Cataluña:

.1. Kimi Raikonen FIN-Alfa Romeo 1:17.091

.2. Sergio Pérez MEX-Racing Point 1:17.347

.3. Daniel Ricciardo AUS-Renault 1:17.749

.4. Alexander Albon TAI-Red Bull 1:17.912

.5. Pierre Gasly FRA-AlphaTauri 1:18.121

.6. Sebastian Vettel GER-Ferrari 1:18.154

.7. George Russell GBR-Williams 1:18.266

.8. Charles Leclerc MON-Ferrari 1:18.335

.9. Lewis Hamilton GBR-Mercedes 1:18.387

10. Lando Norris GBR-McLaren 1:18.474

11. Romain Grosjean FRA-Haas 1:18.496

12. Esteban Ocon FRA-Renault 1:18.557

13. Valtteri Bottas FIN-Mercedes 1:19.307.

EFE / MV