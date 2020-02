 Mercedes presenta el W11 en la búsqueda del séptimo título de Hamilton

El coche fue desvelado en una sesión realizada en el circuito de Silverstone, con la presencia de Hamilton y su compañero Valtteri Bottas.

El W11 sigue las líneas del coche del año pasado y opta por un morro en caída para diferenciarse del W10.

Guys, we think it might be love at first sight... #W11 @LewisHamilton pic.twitter.com/ElLDYJABgT

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 14 de febrero de 2020