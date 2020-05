 La Premier League entre volver o tomar una medida drástica

Desde que el fútbol ingles paró por el coronavirus ha existido la duda sobre la solución que se tomará para darle fin a esta temporada. La opción principal era retomar la temporada cuanto antes con la aprobación del gobierno y del equipo de salud encargado.

Hasta la fecha, la opinión médica era que iba a ser problemático jugar y controlar el virus, así lo hizo saber el cuerpo médico encargado de asesorar a la Premier League en un comunicado de 100 puntos donde planteaban los problemas a considerar.

El panorama tuvo un giro este lunes 11 de mayo, cuando el Primer Ministro británico, Boris Johnson, anunció que los eventos deportivos y culturales podían comenzar a partir del primero de junio de este año, pero sin público. Esta última medida podría durar hasta principio de 2021.

Horas después del anuncio gubernamental, el presidente de la Federación Inglesa (FA), Greg Clarke, informó a la Premier League que no aceptará que no haya descensos y que es necesario que las ligas tomen una decisión con su futuro.

La FA ha comunicado a la Premier que no permitirá que no haya descensos o que se cancele la temporada. Y ha recomendado a los clubes que vayan decidiendo cómo decidir la clasificación en caso de que no pueda seguir la temporada.

Ante esto surgen dos posibilidades: que la liga se concluya como está, lo que obligaría a decidir los puestos en la tabla por los puntos que tienen actualmente o por promedio; o que se reanude la liga en junio, pero con muchas medidas de seguridad como en Alemania.

Ya los clubes de la Premier habían empezado a dar propuestas para el “Project Restart” que buscaba crear las condiciones para que regresara el fútbol, pero todo se ha visto envuelto en debate debido a que distintas medidas como la de jugar en campos neutrales, permitir 5 sustituciones e incluso reducir el tiempo de juego han sido criticadas duramente.

Con todo esto la Premier League se encuentra en una encrucijada que deberá resolver pronto. O deciden suspender la liga como está y toman las medidas correspondientes para descensos, puestos en Europa y campeón; o retoman el campeonato siguiendo las medidas alemanas, pero con la posibilidad de que el virus dificulte muchas cosas.

Si bien la primera opción es la más segura, ésta crea problemas económicos que pueden perdurar en el tiempo. Los equipos de la Premier perderían, como mínimo, 20 millones de libras por club, una suma nada despreciable en clubes que gastan en promedio el 60% de sus ingresos en salarios.

A su vez, los clubes deberán regresar el dinero que las televisoras ya pagaron para transmitir los partidos y que puede llegar a ser un total de 762 millones de libras entre todos los clubes. Todo un escenario para que muchos clubes en primera división tengan problemas económicos, ni hablar en divisiones inferiores donde se vive al día.

Pero volver también puede ser un problema para los equipos. Ya el cuerpo médico encargado dijo que no sería prudente regresar actualmente, aunque este no ha sido el único problema. Los equipos no se han puesto de acuerdo con respecto a las medidas que hay que tomar para volver a empezar y se teme que por lo menos 50 jugadores estén en contra de volver.

En conclusión, la Premier League se encuentra en un problema monumental . No hay acuerdo entre los médicos y los directivos, entre clubes y entre jugadores. Hay problemas financieros ya evidentes y no hay consenso en un posible plan, todo esto con el tiempo en contra. Así que es necesario que los clubes decidan pronto. O se suspende la liga y se asumen los problemas económicos, o se retoma la temporada con medidas extremas. @dald96

Daniel Limongi - Informe 21