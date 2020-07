 Gerardo Werthein: "Lo más fácil hubiera sido cancelar los Juegos"

"Cuando se postergaron los Juegos, algunos me preguntaban si no habíamos tardado mucho en anunciarlo, y la realidad es que lo más fácil hubiera sido cancelarlos y cobrar el seguro. Pero ese no es nuestro espíritu", dijo Werthein en diálogo con el sitio web Infobae.

"Postergarlos tenía una serie de implicancias sobre cómo afectaba en todos los involucrados del mundo. Había que trabajar para que no se desestructurara su sustentabilidad, hablar con Tokio para ver cómo hacíamos con la disponibilidad de la Villa y los escenarios deportivos, que en algunos casos son provisorios. Además, había que esperar cómo evolucionaba la pandemia", dijo.

Para el presidente del COA, los que más sufrieron que los Juegos se hayan pospuesto por la pandemia del coronavirus fueron los deportistas, porque pasaron de ponerse a punto físicamente para la máxima competencia a tener que estar en cuarentena.

"Fueron muchos meses de frustración, pero ellos demostraron la fortaleza y la entereza que tienen", aseguró.

Werthein calificó a los Juegos Olímpicos como "una celebración que trasciende a lo deportivo" porque "es un evento que une al mundo sin discriminación social, racial, línea política u orientación sexual".

Al igual que los otros miembros del COI, insistió en que imaginan unos Juegos abiertos al público.

"Hay que esperar hasta octubre, para ver cómo evoluciona la segunda ola de la pandemia. Nosotros somos muy optimistas con las vacunas y nuestro espíritu es hacer los Juegos Olímpicos con público, pero por encima de nuestro deseo está la seguridad de todos; por eso, como COI, nos mantenemos bajo los consejos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud", precisó.

Werthein, de 64 años, preside el COA desde 2009 y fue electo miembro de la Comisión Ejecutiva el 17 de julio de este año.EFE

