 ¡Enloqueció! El salvaje ataque de Roman Shirokov a un árbitro en pleno partido

Shirokov, de 39 años, agredió al árbitro Nikita Danchenko inmediatamente luego de recibir la tarjeta roja pegándole un puñetazo y pateándolo cuando estaba en el piso.

Clearer footage of former Russia midfielder Roman Shirokov attacking the referee during a 'Moscow Celebrity Cup' match. Strikes the referee after being shown a red card then kicks him when he's down. Despicable. pic.twitter.com/v5oYUtKE5W

El exjugador, que disputó con Rusia la Eurocopa 2008 y fue campeón en su país con el Zenit de San Petersburgo, siempre fue conocido por su carácter fuerte dentro y fuera de la cancha.

El repudio por el acto Shirokov fue generalizado al punto de ser despedido de un canal de televisión donde se desempeñaba como comentarista.

El árbitro Nikita Danchenko planea denunciar formalmente a Shirokov, pero teme por su carrera arbitral porque, alega, el exjugador tiene "muchas conexiones".

Aquí se observan las lesiones luego de la agresión.

The referee Nikita Danchenko plans to go to the police but fears his career might be over as "Shirokov has too many connections."

Shirokov only apologised this morning.

He's been suspended from all @Matchtv activity where he is an expert. pic.twitter.com/9yB6YVQnXT

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020