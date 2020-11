 El mundo del deporte llora la partida de la "Mano de Dios"

Hoy se conmueve el mundo del deporte por la pérdida de un astro del fútbol. Diego Armando Maradona. Todos los portales de noticias se hacen eco de la noticia.

Minutos después de conocerse, algunos futbolistas y equipos de reconocida trayectoria han reaccionado en las redes sociales.

La selección argentina se despide

El Nápoles llora su pérdida

Personalidades como Iker Casillas expresan su tristeza

El Boca Junior manifiesta sus gracias eternas

Cristiano Ronaldo expresa: "Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno."

El equipo del FC Barcelona le da las gracias

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A

Salomón Rondón el futbolista venezolano le da las gracias

Gracias por tu fútbol.

QEPD, Diego Armando Maradona.



Thanks for what you did for football.

RIP, Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/4iGhODYxl9

— Salomón Rondón (@salorondon23) November 25, 2020