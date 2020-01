 El Madrid cierra sin Ramos ni Odriozola la preparación de su estreno copero

El centrocampista belga Eden Hazard y Marco Asensio, que hoy cumple 24 años y fue felicitado por todos sus compañeros, prosiguieron con sus planes de recuperación con un entrenamiento que intercaló el trabajo sobre el césped con el gimnasio.

Zinedine Zidane no forzará el regreso de Sergio Ramos, ya recuperado de su esguince de tobillo y el capitán no viajará a Salamanca para que su regreso sea el próximo domingo en LaLiga Santander en Pucela frente al Real Valladolid. El capitán no se entrenó con el resto de sus compañeros, ni tampoco Odriozola, la sorpresa de la mañana por su inminente salida.

Se esperaba la titularidad de Odriozola en el lateral derecho en Salamanca pero el jugador cerrará este martes su salida cedido del Real Madrid. Ya no completó el entrenamiento mientras los clubes cierran los últimos flecos del acuerdo.

El resto de la primera plantilla madridista más los canteranos Sergio López y Rafa Marín, trabajaron con intensidad en una mañana fría en Valdebebas. El colombiano James Rodríguez y el galés Gareth Bale se ejercitaron con normalidad, tras las molestias que Zidane dijo les impidieron estar ante el Sevilla, y apuntan a jugar en Las Pistas de Salamanca en el estreno en la nueva versión de Copa del Rey. EFE

