 El insólito accidente del púgil Ruann Visser que llevó a cancelar una pelea (Video)

De acuerdo a RT, el hecho ocurrió en Ciudad del Cabo previo a la pelea por el título de los pesos pesados de Sudáfrica, cuando Visser realizaba movimientos de calentamiento y se apoyó contra las cuerdas. Sorpresivamente, las mismas cedieron y el boxeador sufrió una aparatosa caída del cuadrilátero.

El púgil cayó contra una mesa, lo cual de algún modo amortiguó la caída y evitó que impactara directamente contra el suelo. Si bien Visser no sufrió ninguna lesión de importancia el combate fue pospuesto por los organizadores.

Was there. Bleak. Was shaping up to be a decent bout. Check it out. https://t.co/TTgxjDiJ6h pic.twitter.com/P7NLAhfTmU

This morning in Cape Town, South Africa, heavyweight Ruann Visser (18-2, 17 KO’s) was set to face Tian Fick (8-0, 5 KO’s) for the SA heavyweight title. Visser was injured when the ropes gave way and he fell out of the ring - canceling the bout. Thanks to @thomask892 pic.twitter.com/IGEfCObvFX

