 El caso Messi: a puertas de una guerra

Desde el martes 25 de agosto en el Barcelona se vive una crisis. El astro argentino y leyenda del club, Lionel Messi comunicó a la directiva culé que tomó la decisión de concluir su contrato activando la cláusula unilateral que le permite rescindir su contrato al finalizar la temporada. Ante esto, la directiva respondió que “contaban con él” y que no aceptan tal acción porque ya habría pasado el plazo para hacerla efectiva. Todo esto ha desatado una puja entre jugador y directiva.

La respuesta de la directiva se basa en que lo único que estaría dispuesta a negociar es una renovación del contrato y que, si algún club quiere fichar al argentino debe pagar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

Mientras, Messi se aferra a su estrategia inicial: el contrato concluyó así que él no es jugador del Barça y puede fichar con cualquier club. El argentino ya decidió irse y está dispuesto a que sea gratis si no se llega a una salida pactada.

La tensión con el tema aumenta con los días y todo apunta a que el caso puede terminar en tribunales de no resolverse. Mientras, el Manchester City, el equipo al que todos apuntan como el nuevo club del argentino, cuenta los días para anunciar a su nuevo jugador.

Todos han escuchado la historia del burofax y la clausula de los 700 millones de euros, lo que muchos no tienen claro es sobre que se basa Messi para rescindir su contrato.

Según los abogados de Messi, el jugador y el Barcelona firmaron un contrato en el que se permite al argentino terminar su vínculo con el club al final de cada temporada. y ponía como fecha tope el 10 de junio de cada año, todo esto porque, en condiciones normales, la temporada finaliza el 30 de mayo y la cláusula daba 10 días a partir de esa fecha para activarla. Es por esto que, el club se aferra a la literalidad contractual para evitar que el contrato culmine.

A lo anterior, los representantes de Messi arguyen que si bien en el contrato hay una fecha explicita, esta se debe a que esa es la fecha en la que normalmente finaliza la temporada, pero como ésta se alargó por la pandemia y así lo ha reconocido la FIFA tanto en la realización de torneos como en la extensión de los contratos que culminaban este año, la cláusula también lo hace debido a que el espíritu con el que se hizo se basó en la culminación de la temporada no en una fecha exacta.

Ahora bien, el conflicto comienza a la hora en que Messi pida el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), documento fundamental para poder firmar un contrato con cualquier club del mundo. Este documento se solicita a la federación del país donde el jugador se encuentre, en este caso, ante la Real Federación Española de Fútbol. En un caso normal, la federación recibe el visto bueno del club de origen y procede a darle al jugador el documento, pero este caso es distinto.

El Barcelona argumenta que el contrato sigue vigente y así se lo ha dicho a LaLiga que ya anunció que no procederá a hacer el tramite para la entrega del visado. En esta situación, Messi solicitaría un CTI temporal ante la FIFA que, por costumbre, decide a favor del jugador y le permitiría firmar con otro club.

Messi ha dicho que no quiere un conflicto legal y por eso solicita una negociación para una “salida amistosa”, a lo que el club responde que no y que si se quiere ir pague la clausula de 700 millones. En medio de todo esto, se filtra a la prensa que la cláusula de 700 millones no es válida porque venció esta temporada y por ende, de perder el caso en tribunales, el club que fiche a Messi no tiene que pagar ese monto, o en el caso de una negociación, el club puede ofrecer menos dinero de lo que solicita el Barcelona.

Another THREAD on the #Messigate



Messi hasnt gone to the PCR tests this morning. As he said in his recorded delivery of the 25th Aug, he isnt a FCB player anymore. He wont go to training tomorrow. In his eyes, and legally, he thinks he is in the right and a FREE PLAYER right now

— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 30, 2020