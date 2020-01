 Dudamel explica su adiós a la Vinotinto: No había tranquilidad para trabajar

"El término de mi ciclo en la selección no fue como yo quería, pero entendí y sentí que ya había una ruptura con los directivos en la comunicación y el respeto que no permitían, que no hacían conveniente, continuar en la selección porque no había tranquilidad para trabajar", confesó Dudamel en su primera rueda de prensa en Belo Horizonte.

El entrenador, que firmó un contrato por dos temporadas en la que será su primera experiencia lejos de su país, reveló que la llamada del Mineiro le "alegró mucho" y que en las primeras conversaciones pudo sentir "el valor, el respeto al ser humano y al profesional".

"Sentí rápidamente el profesionalismo, la sinceridad de un proyecto, de una gran institución como el Atlético Mineiro. Me sentí respetado, valorado y me saltó un 'click' en la cabeza", aseguró.

Evitó pronunciarse sobre la crisis económica, social y política que vive su país y que ha obligado a unos cuatro millones de venezolanos a huir a otras partes del mundo y afirmó que "siempre quiere lo mejor" para Venezuela.

"Mejorar y recuperar el país depende de los venezolanos con mucho esfuerzo. Estamos trabajando por ser un país cada día mejor", explicó.

Dudamel, que fue seleccionador de Venezuela durante casi cuatro años, confía en terminar su contrato con su nuevo club, para el que tiene "metas muy bien marcadas" que, según dijo, conseguirán si trabajan "con mucha intensidad".

"Mi mensaje para el aficionado es que Dudamel vino para ganar. ¿Cómo? Con tiempo. El tiempo para alcanzar los triunfos depende de la razón, no de la emoción", analizó.

Asimismo, pidió a sus nuevos jugadores "tener la grandeza" del club que representan y "saber cuidar de esa exigencia".

También informó que le gusta contar con plantillas con un número elevado de futbolistas y que piensa "contar con todos" ellos.

Reveló que hay algunas negociaciones abiertas para traer nuevos refuerzos y, aunque no adelantó ningún nombre, sí afirmó que tendrá un plantel "más joven" que el del año pasado.

Preguntado sobre la presencia en la plantilla del también venezolano Rómulo Otero, afirmó que está "feliz" de tenerle a sus órdenes y que es un jugador "muy importante".

"Está consolidado en el Atlético, pero voy a exigirle mucho porque sé de sus capacidades. Como voy a exigir también a (Juan) Cazares, a (Franco) Di Santo...", apuntó.

Dudamel afirmó que durante su etapa como portero aprendió mucho de sus entrenadores, pero que a la hora de definir un estilo como entrenador le agradó la escuela colombiana.

"Maturana, Gómez... el fútbol colombiano obtuvo muchos resultados", expresó, para después añadir que cuando estuvo en Europa aprendió que "la disciplina es la base de todo".

A modo de anécdota, dijo que el "hábitat natural" de los grandes equipos es "el estrés" y la alta "exigencia".

"Cuando estamos una semana de vacaciones en casa, mi esposa me expulsa porque voy a la locura y pienso en fútbol todo el tiempo, y ella me dice: 'Ciao, vete a trabajar'. Necesitamos de ese estrés", reveló. EFE

YS