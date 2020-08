 Deyna Castellanos informó que dio positivo a Covid-19

Deyna Castellanos publicó en su cuenta personal de twitter que se sentía muy ilusionada por competir y a pesar de sentir que no ha podido dar el 100%, está segura que pronto podrá reponer su cariño y apoyo retornándolo con goles.

Por tal motivo, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, público un mensaje en su cuenta de twitter donde expresa su apoyo:

“Estamos seguros que muy pronto volverás a las canchas !Ánimo guerrera!”.

A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos #AupaAtleti pic.twitter.com/OHCiAq6qtE

