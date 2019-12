 Cristiano Ronaldo le dio unas “lecciones” de salto a Novak Djokovic (Videos)

En el video que ha corrido como pólvora por las redes sociales se observa a Cristiano explicando a Djokovic su técnica y de salto y luego tratan de tocar con su cabeza una soga en el aire.

"Enseñando a Djokovic cómo saltar. Fue un placer verte y entrenar contigo amigo mío", escribió Cristiano en sus redes sociales.

Teaching @DjokerNole how to jump!! Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf

