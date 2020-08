 "Zumping": La tendencia que afecta a las parejas por videollamada

No obstante, esta distancia física también ha generado problemas, provocando incluso que muchos terminen su romance a través de una pantalla.

Cabe señalar que las crisis amorosas aumentaron durante este periodo, ya que los estilos de vida cambiaron drásticamente.

Es en este contexto, cuando el diario electrónico The Guardian, acuñó el término “Zumping”, para referirse al incremento de las rupturas amorosas a través de Zoom, una de las aplicaciones más utilizadas para hacer videollamadas.

De este modo, la palabra se compone de la “Z” por el nombre de la plataforma, y “dumping”, que en inglés se refiere a terminar con alguien.

La tendencia se popularizó luego que la periodista y productora Julia Moser, tuiteara: “¿Soy la primera persona abandonada a través de Zoom?”.

am i the first person who's been dumped via zoom?

— Julia Moser (@juliamoserrrr) April 9, 2020