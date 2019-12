 WhatsApp: Así puedes eliminar el "escribiendo"

Si no quieres que tus contactos noten la palabra "escribiendo…" cuando envías un mensaje, en esta nota te explicamos cómo puedes desaparecerlo de manera sencilla y así, pasar desapercibido.

No te preocupes, no necesitarás de otra aplicación. WhatsApp no permite utilizar APP de terceros porque genera un baneo permanente. Así que para evitar que parezca este mensaje sigue leyendo:

Lo único que debes hacer es desactivar los datos y el Wi-Fi de tu Smartphone para luego abrir WhatsApp y responder ese mensaje. Con este truco cambiarás la hora de conexión y la otra persona no verá que estás "escribiendo".

Este truco es el único que funciona de manera legal. Si recurres a otras aplicaciones no les des permisos para sincronizar con tu chat de WhatsApp ni les otorgues acceso para entrar a tu galería o contactos, ya que puede servir para una futura publicidad.

Con información de América Tv

EB