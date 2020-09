 Usuarios de redes muestran la realidad que esconden las fotos de Instagram

En las publicaciones se refleja la creatividad y la habilidad de los internautas para crear una imagen espectacular, desmitificando los posibles escenarios falsos que muestran a través del lente.

The Setup The Shot pic.twitter.com/kbYLUEqAE4 — dali (@DaliVoodoo) September 8, 2020

The setup Vs The shot pic.twitter.com/bBYF0HGRn0 — Jordan Blake (@jordanblake587) September 14, 2020

El reto consiste en publicar una foto del set o del lugar donde se elaboró la toma junto a otra que muestra el objetivo final, revelando el contraste entre ambas, pues en la mayoría de las ocasiones, los espectadores desconocen lo que hay detrás de cámara.

Setup Vs. the shot pic.twitter.com/VtAkwDr0Dm — Jordan Blake (@jordanblake587) September 13, 2020

the setup the shot pic.twitter.com/5ItSyI4O6i — vallari (@guccicheesecake) September 14, 2020

Los fotógrafos usan diferentes técnicas y métodos para proyectar su arte. Por ejemplo, el director creativo Aaron Jordan usó una piscina inflable pequeña y rodajas de limón para simular que su cuerpo estaba flotando en un espacio mucho más grande. Sin embargo, estos detalles no se aprecian en la foto original.

The setup vs the shot

Creatively directed by myself | shot by: @iceylikemoon pic.twitter.com/oS5lSU8VAL — ac (@aaronjordannn) July 27, 2020

the setup / the shot pt. 3 pic.twitter.com/Ip9meWFlKF — Sara Carpenter (@saracphoto) May 29, 2020

Asimismo, otros artistas utilizan telas, accesorios y juegos de luz para crear una puesta en escena perfecta, que a simple vista puede trasladar al público a un lugar en la selva, a pesar de que la sesión fotográfica se llevó a cabo en el jardín de una casa, entre otras propuestas.

