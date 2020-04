 Un "pilar de sol" sorprende al Reino Unido

El sábado 4 de abril los usuarios de redes sociales, compartieron las fotos de un fenómeno natural del cual expresaron no haber visto en otras oportunidades. El portal Actualidadrt hace referencia al evento natural.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU, explica que estas columnas de luz se producen como resultado de una ilusión óptica al amanecer o en las puestas del sol, cuando gotas de agua o partículas de hielo reflejan la luz flotando en el aire, que es percibida por nuestros ojos como un pilar iluminado.

Muchos de los usuarios reflejaron su asombro a través de las publicaciones

Stunning #sunpillar over #Shropshire this evening taken from my bedroom looking towards the #Wrekin. @LensAreLive #loveukweather#sunset @StormHour @StormchaserUKEU pic.twitter.com/ejlTwFiCLx

