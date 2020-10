 Un "clon" de Albert Einstein se convierte en estrella de la Red (Video)

La imagen, publicada inicialmente en Twitter la semana pasada, fue compartida este lunes por un usuario de la plataforma Reddit, donde en seguida se convirtió en tendencia.

Según supo el autor de la publicación, el hombre retratado es un residente de Kuwait conocido por el nombre Shawky. Este 'Einstein' se ha hecho toda una celebridad en su país gracias a su asombroso parecido con el genio de la física, de modo que la gente se le acerca con frecuencia para sacarse una selfi con él.

The first ever DBZ VO panel in Kuwait starts in 5 minutes!! And Albert Einstein may even show up!#GX2018 pic.twitter.com/qDsYGkqHFq

— Christopher Sabat (@JustChrisSabat) April 13, 2018